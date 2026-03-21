Juve Sassuolo è caso pertosse Il CorSport | Giocatori bianconeri a rischio contagio Incubazione di 7-10 giorni

Durante la partita tra Juventus e Sassuolo, è emerso un caso di pertosse che coinvolge alcuni giocatori della Juventus. Secondo quanto riportato dal CorSport, i giocatori bianconeri sono a rischio contagio e l’incubazione della malattia varia tra i sette e i dieci giorni. La situazione sta attirando l’attenzione delle autorità sanitarie e delle parti coinvolte nel club.

Juve Sassuolo, è caso pertosse. Il CorSport: «Giocatori bianconeri a rischio contagio. Ai tempi del Covid non si sarebbe giocato». Massimiliano Gallo, sul Corriere dello Sport, scrive del caso pertosse in casa Sassuolo scoppiato alla vigilia della gara con la Juventus. La partita si giocherà ma secondo il quotidiano anche i giocatori bianconeri sarebbero a rischio contagio. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Sul quotidiano si legge: « Scongelate i virologi. È di nuovo il loro momento. Come quando impazzavano a reti e giornali unificati. I depositari del verbo. Il calcio italiano si regala un tuffo nel recente passato. In Spagna hanno organizzato la giornata di campionato da giocare con le maglie vintage. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo, è caso pertosse. Il CorSport: «Giocatori bianconeri a rischio contagio. Incubazione di 7-10 giorni» Articoli correlati Juve Sassuolo, caso di pertosse nel gruppo squadra e altri 5 con sintomi compatibili. Partita a rischio? Il comunicato del clubdi Redazione JuventusNews24Juve Sassuolo, caso di pertosse nel gruppo squadra e altri 5 con sintomi compatibili. Epidemia di pertosse, Sassuolo in allarme per il match contro la Juventus: “Giocatori isolati da 3 giorni”Alla vigilia del match con la Juventus, in programma all’Allianz Stadium alle 20. Una selezione di notizie su Juve Sassuolo Temi più discussi: Sassuolo, pertosse tra i giocatori e squadra decimata per la Juve: Informata la Lega Serie A; Juventus-Sassuolo a rischio rinvio? Scoppia 'caso pertosse' tra neroverdi, cosa succede; Serie A | I precedenti di Juventus-Sassuolo; Sassuolo, sei soggetti isolati dal gruppo squadra causa pertosse: la situazione verso la Juve. Sassuolo, caso di pertosse: le news in diretta in vista della Juveu0018?u1u0016?X:v3u000e?g?????2?bu001c??j?8T???P??Z?W??u0014`?Zu0014???u0003??C?r???+u001d??G??p^????- u001c ,.6u001c??bu00166$2u0018u0018Pu0010?c???u0010???wZ? sport.sky.it Sassuolo, 1 caso di pertosse 5 sintomatici nel gruppo squadra. Gara con la Juve non a rischioSei casi di pertosse all'interno del gruppo squadra del Sassuolo. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il club neroverde ha comunicato. tuttomercatoweb.com JUVE-SASSUOLO facebook Juventus to beat Sassuolo. @Roobet Massive game for Juventus in the race for a Champions League spot next season. Forza Juve! x.com