Juve Sassuolo 1-1 LIVE | pareggio di Pinamonti

Nella partita valida per la 30ª giornata di Serie A 202526, Juventus e Sassuolo si sono affrontate in campo. Il risultato finale è stato di 1-1, con un gol di Pinamonti che ha pareggiato la partita. La cronaca del match include moviole, sintesi e tabellino aggiornato in tempo reale.

di Andrea Bargione Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una partita che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, a caccia della qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sassuolo 1-1: sintesi e moviola. 52? PAREGGIO SASSUOLO – I neroverdi trovano il gol: bella triangolazione tra Volpato, Berardi e Pinamonti che finalizza da due passi battendo Perin sul primo palo. 48? SPINGE LA JUVE! – Fin dai primi minuti la Juventus prova a cercare la via del raddoppio: McKennie e Conceicao ci provano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo 1-1 LIVE: pareggio di Pinamonti Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Juve Sassuolo 1-1, Pinamonti pareggia i conti nella ripresaThuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma... LIVE Alle 18 Sassuolo-Inter: Esposito sfida Pinamonti, Bisseck e Zielinski dal 1'(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito. Sassuolo-Pisa 2-2: gol e highlights | Serie A Contenuti utili per approfondire Juve Sassuolo Temi più discussi: Pronostico Juventus-Sassuolo quote 30ª giornata Serie A; Verso Juve-Sassuolo: Vlahovic sarà convocato e Thuram...; Serie A: focolaio di pertosse, il Sassuolo decimato contro la Juve; Juventus-Sassuolo: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming. Juventus-Sassuolo 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di YildizLa diretta live di Juventus-Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Juventus-Sassuolo 1-0 primo tempo: Yildiz sblocca il matchUn caloroso saluto a tutti i tifosi del Sassuolo per seguire con noi live Juventus-Sassuolo, partita valida per la giornata numero 30 della Serie A 2025-2026, in programma sabato 21 marzo 2026 alle or ... canalesassuolo.it Juve concede. Andrea Pinamonti Juventus 1-1 Sassuolo x.com Pagelle Juve Sassuolo TOP E FLOP dopo il primo tempo facebook