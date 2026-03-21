Juve Sassuolo 1-0 LIVE | la sblocca Yildiz ma che giocata di Perin!

Nella partita tra Juventus e Sassuolo, la Juventus ha segnato il gol decisivo con Yildiz, che ha sbloccato il risultato. Durante l'incontro, il portiere della Juventus ha effettuato una parata spettacolare. La partita, valida per la 30ª giornata di Serie A 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, tabellino e risultato.

di Andrea Bargione Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una partita che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, a caccia della qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sassuolo 1-0: sintesi e moviola. 14? GOL JUVENTUS!! – Il gol della Juventus parte tutto dalla grande giocata di Perin che cerca subito il pallone in profondità per Conceicao, bravo a sterzare e cercare Yildiz che di destro di prima piazza in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo 1-0 LIVE: la sblocca Yildiz ma che giocata di Perin! Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Juve Sassuolo 1-0, la sblocca YildizCalciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro... Inter Juve 0-0 LIVE: che giocata di Locatelli per Yildiz!di Andrea BargioneInter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Gol PAZZESCHI che non vedremo più Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve Sassuolo Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Juventus-Sassuolo; Pronostico Juventus-Sassuolo quote 30ª giornata Serie A; Verso Juve-Sassuolo: Vlahovic sarà convocato e Thuram...; Sassuolo, focolaio di pertosse alla vigilia della sfida alla Juventus. Ma la gara non è a rischio. Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVELa Juventus ha vinto le ultime due gare di campionato senza subire gol (4-0 contro il Pisa e 1-0 contro l'Udinese) e potrebbe infilare tre successi consecutivi con annesso 'clean sheet' per la prima v ... sport.sky.it Juventus-Sassuolo 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Spalletti con Yildiz e BogaLa diretta live di Juventus-Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #Spalletti omaggiato dal pubblico Cosa è successo prima di #JuveSassuolo facebook #Juve- #Sassuolo diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE x.com