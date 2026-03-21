Juve Milan Primavera 1-1 | secondo pareggio consecutivo per i bianconeri Lotta playoff sempre accesa
Nella 31ª giornata di Primavera 1 202526, Juve e Milan si sono affrontate in un match che si è concluso con un pareggio 1-1. È il secondo risultato utile di fila per i bianconeri, mentre la lotta per i playoff resta molto aperta. La cronaca del match, con sintesi, moviola e tabellino, è disponibile in tempo reale.
Thuram in letargo, addio all’Inter in estate? Ausilio ha registrato l’interesse di questi club. La Juve. Tonali, prezzo spaventoso del Newcastle: sarà sfida tra 3 club in estate. Juve fuori dai giochi? Daffara continua a brillare: il portiere di proprietà della Juventus convocato dall’Italia Under 21. I dettagli Canzi verso il Genoa: «Abbiamo un problema di testa. Dopo il Milan ci siamo guardate dentro» Juventus Under 16, archiviata la vittoria tocca pensare ai prossimi turni: i numeri dei bianconeri a confronto con gli altri gironi Juventus Under 17, la vittoria del girone può arrivare nel derby: intanto Banchio e Giaretta piegano il Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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