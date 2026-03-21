Juve Milan Primavera 1-1 | secondo pareggio consecutivo per i bianconeri Lotta playoff sempre accesa

Nella 31ª giornata di Primavera 1 202526, Juve e Milan si sono affrontate in un match che si è concluso con un pareggio 1-1. È il secondo risultato utile di fila per i bianconeri, mentre la lotta per i playoff resta molto aperta. La cronaca del match, con sintesi, moviola e tabellino, è disponibile in tempo reale.