Juve Milan Primavera 1-1 LIVE | doppio cambio per Renna nel finale

Nella partita tra Juve e Milan Primavera, terminata 1-1, sono stati effettuati due cambi da parte di Renna nel finale. Il match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1 202526, ha visto entrambe le squadre impegnate in una sfida equilibrata. La cronaca ha riportato i momenti salienti e le sostituzioni di entrambe le formazioni durante gli ultimi minuti di gioco.

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