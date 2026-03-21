Juve Milan Primavera 1-1 LIVE | Domnitei la pareggia su calcio di rigore

Nella partita tra Juve e Milan Primavera, terminata con un pareggio 1-1, Domnitei ha segnato su calcio di rigore. La gara, valida per la 31ª giornata di Primavera 1 202526, è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca. La sfida si è svolta con entrambe le squadre impegnate a conquistare punti per la classifica.

di Fabio Zaccaria Juve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. I bianconeri, reduci dalla pareggio contro la Lazio nel turno precedente, ospitano il Milan a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Milan Primavera 1-1: sintesi e moviola. 42? PAREGGIO MILAN- Domnitei spiazza Huli dagli 11 metri, soluzione centrale ma efficace 41? RIGORE MILAN- Difesa bianconera disattenta, Grelaud interviene in ritardo su Domnitei che cade. Per l’arbitro non ci sono dubbi, è rigore! 38? GOL ANNULLATO A MONTERO- Il solito Leone mette in mezzo un pallone splendido che pesca la zampata di Montero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan Primavera 1-1 LIVE: Domnitei la pareggia su calcio di rigore Articoli correlati Leggi anche: Primavera 1, Juventus-Milan 1-1: pareggia Domnitei su rigore! | Live News Lecce Juve Primavera 1-1 LIVE: Van Aarle la pareggia su assist di LeoneOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Aggiornamenti e notizie su Juve Milan Primavera Temi più discussi: La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; U20 | Dove vedere Juventus-Milan; Tabellino partita Juventus Women U19 vs Milan Women U19; Il Sassuolo vola in vetta: neroverdi prime dopo il 4-0 al Cesena e il rinvio di Juve-Milan. Primavera Juve-Milan: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingIl percorso della Juve U20 continua. Dopo l'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, i giovani bianconeri si prepara a sfidare il Milan, match valido per la 31ª giornata del campionato Primavera ... msn.com DIRETTA | Juventus Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (21 marzo 2026)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Segui con noi Juventus-Milan Primavera in diretta x.com Primavera 1, Juventus-Milan: segui la diretta con noi! | Live News facebook