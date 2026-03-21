Juve Milan Primavera 1-1 LIVE | Bouyer miracoloso su Leone!

Nel match tra Juventus e Milan Primavera, terminato con un risultato di 1-1, Bouyer ha parato un tiro di Leone in modo spettacolare. La partita si è svolta durante la 31ª giornata di Primavera 1 202526, con sintesi, moviola, tabellino e cronaca disponibili per i tifosi e gli appassionati. È stato un incontro intenso e ricco di emozioni sul campo.

di Fabio Zaccaria Juve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. I bianconeri, reduci dalla pareggio contro la Lazio nel turno precedente, ospitano il Milan a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Milan Primavera 1-1: sintesi e moviola. 61? BOUYER MIRACOLO- Verde si incunea, appoggia dietro per Leone che mira e calcia precisamente. Bouyer para in bello stile 55? Regge l’equilibrio, Sylla resta a terra e sembra anche lui dolorante 49? Non ce la fa Bellino, per via di un... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan Primavera 1-1 LIVE: Bouyer miracoloso su Leone! Articoli correlati Cesena-Milan 1-0, LIVE Primavera: papera clamorosa di Bouyer | Pm LiveCesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori. Juve Milan Primavera 1-0 LIVE: Bellino insacca dopo un’azione prepotente di Leonedi Fabio ZaccariaJuve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1... Tutto quello che riguarda Juve Milan Primavera Temi più discussi: La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; U20 | Dove vedere Juventus-Milan; Tabellino partita Juventus Women U19 vs Milan Women U19; Il Sassuolo vola in vetta: neroverdi prime dopo il 4-0 al Cesena e il rinvio di Juve-Milan. Pagina 2 | Primavera Juve-Milan: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingI giovani bianconeri di Padoin tornano in campo dopo il pari contro la Lazio: tutte le informazioni sulla partita ... tuttosport.com DIRETTA | Juventus Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (21 marzo 2026)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Segui con noi Juventus-Milan Primavera in diretta x.com Primavera 1, Juventus-Milan: segui la diretta con noi! | Live News facebook