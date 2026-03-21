Juve Milan Primavera 1-0 LIVE | Grelaud ingenuo rigore per i rossoneri

Nella partita tra Juve e Milan Primavera, il risultato finale è stato di 1-0. Durante il match, un errore di Grelaud ha portato alla concessione di un rigore ai rossoneri. La sfida si è svolta nella 31ª giornata del campionato Primavera 1 202526, con sintesi, moviola e cronaca disponibili per gli appassionati.

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