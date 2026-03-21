La Juventus ha annunciato ufficialmente di aver concluso un accordo per un investimento superiore ai 20 milioni di euro. La società ha rilasciato un comunicato in cui vengono specificate le cifre e i dettagli dell'operazione. L'annuncio conferma così la finalizzazione di un'importante acquisizione finanziaria da parte del club. La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale.

Altro super investimento della Juventus in queste ore: ecco il comunicato ufficiale, ci sono tutte le cifre e i dettagli. La Juventus continua a lavorare per il futuro, sia sul campo che fuori dal rettangolo verde di gioco. E proprio in queste ore è stata ufficializzata la chiusura di un’altra super operazione da parte del club bianconero: un investimento davvero importante viste le cifre in ballo. Ecco la nota ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che in data odierna REAM SGR S.p.A. (società di gestione del Fondo J Village) ha accettato l’offerta presentata da Juventus per l’acquisto dell’immobile di proprietà del Fondo J Village, sito in Torino, che ospita il Jhotel – attualmente locato e gestito dalla società controllata B&W Nest S. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, adesso è ufficiale: tutto fatto per oltre 20 milioni

Articoli correlati

Napoli, adesso è ufficiale: arriva la firma, tutto fatto!Il club ha ufficializzato attraverso una nota ufficiale il rinnovo di contratto di Nikita Contini, che resterà in azzurro fino al 2031.

Leggi anche: Champions, Atalanta oltre 70 milioni: Inter e Juve eliminate perdono fino a 20 milioni

RASSEGNA STAMPA SPORTIVA 25022026 TUFFI E SCUSE JUVE CREDICI, IMPRESA E UNITÀ TUTTONOTIZIE

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve adesso è ufficiale tutto fatto per...

Temi più discussi: Spalletti e la Juve, fumata bianca e all-in mercato: il patto Champions per rifare la squadra; Spalletti e il rinnovo con la Juve, oggi il vertice decisivo: cosa chiede l'allenatore e tutte le opzioni; Il Newcastle a San Siro: oltre a Esposito piace Scalvini; Juve-Vlahovic: patto per il rinnovo fino al 2028, manca solo l'ultimo incastro.

Juve, acquisto da 23 milioni: affare chiuso e UFFICIALEJuve operazione chiusa. Acquisto ufficiale del club bianconero: accettata l'offerta da 23 milioni di euro. I dettagli ... calciomercato.it

Juve, adesso è ufficiale: McKennie rinnova fino al 2030L'americano ha firmato il nuovo contratto da 4 milioni di euro all'anno per le prossime 4 stagioni ... msn.com

C’è anche David De Gea in lista Come riportato da TMW, la Juventus tiene d’occhio lo spagnolo per la prossima stagione #Juventus #DeGea #Spazioj facebook

CdS - Derby d’Italia estivo e amichevole. La #Juve apre all’ipotesi della sfida all’ #Inter a Perth x.com