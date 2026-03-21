Juve adesso è ufficiale | tutto fatto per oltre 20 milioni
La Juventus ha annunciato ufficialmente di aver concluso un accordo per un investimento superiore ai 20 milioni di euro. La società ha rilasciato un comunicato in cui vengono specificate le cifre e i dettagli dell'operazione. L'annuncio conferma così la finalizzazione di un'importante acquisizione finanziaria da parte del club. La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale.
Altro super investimento della Juventus in queste ore: ecco il comunicato ufficiale, ci sono tutte le cifre e i dettagli. La Juventus continua a lavorare per il futuro, sia sul campo che fuori dal rettangolo verde di gioco. E proprio in queste ore è stata ufficializzata la chiusura di un’altra super operazione da parte del club bianconero: un investimento davvero importante viste le cifre in ballo. Ecco la nota ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che in data odierna REAM SGR S.p.A. (società di gestione del Fondo J Village) ha accettato l’offerta presentata da Juventus per l’acquisto dell’immobile di proprietà del Fondo J Village, sito in Torino, che ospita il Jhotel – attualmente locato e gestito dalla società controllata B&W Nest S. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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