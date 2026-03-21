John Galliano firma gli abiti di Zara per 2 anni | a settembre 2026 arriva la prima collezione griffata

John Galliano ha annunciato una collaborazione con Zara che durerà due anni, fino a settembre 2026. Durante questo periodo, disegnerà le collezioni stagionali del brand e i suoi abiti saranno disponibili in versione a basso costo. La prima collezione firmata da Galliano arriverà in commercio a settembre 2026.

John Galliano ha annunciato un'esclusiva collaborazione con Zara: per i prossimi 2 anni firmerà le collezioni stagionali del brand, proponendo i suoi abiti griffati in versione low-cost. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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