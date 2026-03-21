Jannik Sinner | Le prime partite di un torneo non sono mai semplici

Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria il suo percorso ai Miami Open 2026 di tennis. L'italiano ha affrontato il primo turno del torneo senza troppi problemi, portando a casa il match in due set. La sua avversaria è stata eliminata dopo aver perso entrambi i set. Sinner ora si prepara a disputare il prossimo incontro nel torneo.

L’ italiano Jannik Sinner inizia con un successo il proprio cammino nei Miami Open 2026 di tennis: l’azzurro regola con un duplice 6-3 il bosniaco Damir Dzhumhur nel secondo turno, restando in campo poco più di un’ora e destando già un’ottima impressione, viste anche le condizioni di gioco diverse tra California e Florida. L’ analisi delle chiavi tattiche che lo hanno portato al successo odierno: “ Il gioco di transizione è molto importante. Tutto dipende dalla giornata. Sto provando a fare il mio. Partire con il break ti aiuta a essere più aggressivo. Ho fatto anche un paio di errori “. L’azzurro sa di poter fare molto meglio in vista dei... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Le prime partite di un torneo non sono mai semplici” Articoli correlati Miami Open 2026, Sinner batte in due set il bosniaco Dzumhur: «Le prime partite di un torneo non sono mai facili»Jannik Sinner ha vinto al suo esordio nel Masters 1000 di Miami, superando il bosniaco Damir Dzumhur (n. Leggi anche: Jannik Sinner verso l’esordio a Miami: “Torneo simile ad Indian Wells, ma le condizioni saranno da valutare” Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jannik Sinner Temi più discussi: Jannik Sinner: record, stats, titoli e trofei vinti dal tennista italiano aggiornati LIVE | Tennis ATP; Gli highlights della prima partita tra Jannik Sinner e João Fonseca; Ora Miami: i prossimi impegni di Sinner (su Sky); Sinner vince per la prima volta a Indian Wells: Medvedev battuto in finale. Sinner-Dzumhur diretta Miami: Jannik vince 6-3 6-3 all'esordio nel Masters 1000 americanoIl numero due al mondo lancia l'assalto al Sunshine Double, dopo il trionfo a Indian Wells: cronaca in tempo reale ... corrieredellosport.it Miami Open 2026, Sinner batte in due set il bosniaco Dzumhur: «Le prime partite di un torneo non sono mai facili»Il numero due al mondo chiude la partita 6-3, 6-3. Sinner affronterà ora il vincitore tra Moutet e Machac L'articolo Miami Open 2026, Sinner batte in due set il bosniaco Dzumhur: «Le prime partite di ... msn.com ' Vittoria semplice all'esordio per Jannik Sinner a Miami. Il numero 2 del mondo batte Dzumhur in due set (3-6, 3-6) e accede al terzo turno #Tuttosport #Sinner #Miami x.com Buona la prima per Sinner a Miami, Jannik avanza al terzo turno del Masters 1000 statunitense: ecco quando gioca facebook