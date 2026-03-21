Jannik Sinner cauto | Non ho avuto molto tempo per adattarmi prime partite mai semplici

Jannik Sinner ha commentato di aver avuto poco tempo per adattarsi e ha ammesso che le prime partite non sono mai facili. Nonostante ciò, l’azzurro ha iniziato con un successo i Miami Open 2026, mostrando determinazione e concentrazione nel torneo. La sua presenza sul campo ha attirato l’attenzione degli appassionati, mentre si prepara a disputare le prossime sfide.

Jannik Sinner inizia con un successo il proprio cammino nei Miami Open 2026 di tennis: l’azzurro regola con un duplice 6-3 il bosniaco Damir Dzhumhur nel secondo turno, restando in campo poco più di un’ora e destando già un’ottima impressione, viste anche le condizioni di gioco diverse tra California e Florida. L’ analisi delle chiavi tattiche che lo hanno portato al successo odierno: “ Il gioco di transizione è molto importante. Tutto dipende dalla giornata. Sto provando a fare il mio. Partire con il break ti aiuta a essere più aggressivo. Ho fatto anche un paio di errori “. L’azzurro sa di poter fare molto meglio in vista dei prossimi turni, essendo all’esordio in Florida: “ Non ho avuto molto tempo per adeguarmi a queste condizioni dopo Indian Wells, ma sono contento perché le prime partite di un torneo non sono mai semplici “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner cauto: “Non ho avuto molto tempo per adattarmi, prime partite mai semplici” Articoli correlati Jannik Sinner: “Le prime partite di un torneo non sono mai semplici”L’italiano Jannik Sinner inizia con un successo il proprio cammino nei Miami Open 2026 di tennis: l’azzurro regola con un duplice 6-3 il bosniaco... Leggi anche: Djokovic: "Partita surreale, Jannik mi ha spinto al limite. Non ho mai avuto tanto tifo in Australia" Jannik Sinner vs Ben Shelton For A Semi-Final Spot! | Paris 2025 Highlights Tutto quello che riguarda Jannik Sinner Argomenti discussi: ATP Indian Wells LIVE: Sinner in finale! Zverev si inchina 6-2 6-4. Sinner-Mensik, diretta Atp Doha: i quarti di finale di Jannik in tempo realeJannik Sinner esce di scena a Dubai. Il numero 2 al mondo si arrende al numero 13 Jakub Mensik ai quarti di finale del 500 qatariota, cadendo al terzo set con lo score di 6-7, 6-2, 3-6. Una sconfitta ... tuttosport.com Courier elogia Sinner, Jannik risponde così: Non sono bravo in matematica...Simpatico siparietto al termine della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton, che ha visto il successo del tennista azzurro in tre set. Una vittoria che ha permesso al numero due della classifica Atp ... corrieredellosport.it