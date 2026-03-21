jacobs pieroni e naldi protagonisti con la virtus

Marcell Jacobs, Idea Pieroni, Matteo Oliveri, Roberto Orlando ed Elisa Naldi sono stati confermati come atleti della Virtus per la stagione 2026 nel campionato di società. Questi atleti continueranno a contribuire con i loro punteggi alle prestazioni della squadra durante la competizione. La loro presenza è ufficialmente garantita per la prossima stagione, mantenendo così la continuità nel roster della Virtus.

Marcell Jacobs, Idea Pieroni, Matteo Oliveri, Roberto Orlando ed Elisa Naldi continueranno a portare i propri punteggi alla Virtus nel Campionato di società anche per la stagione 2026. Il campione olimpico di Tokyo dei 100 metri e della staffetta 4x100 Marcell Jacobs, dal 2013 in forza alle Fiamme Oro della Polizia di Stato. La più volte campionessa italiana di salto in alto Idea Pieroni del G.S. Carabinieri, il campione italiano di salto con l’asta Matteo Oliveri sempre del G.S. Carabinieri, lo specialista del giavellotto Roberto Orlando dell’Aeronautica Militare e la saltatrice in lungo Elisa Naldi del G.S. Carabinieri si sono espressi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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