Gianluca Scamacca si è infortunato e sarà assente nelle prossime partite dell’Atalanta contro il Verona. L’attaccante nerazzurro non potrà partecipare alla sfida e potrebbe perdere anche i playoff di qualificazione ai Mondiali con la Nazionale italiana. Resta da capire come il tecnico valuterà le alternative per sostituirlo in questa fase cruciale della stagione.

Brutte notizie per l’Atalanta e per la Nazionale italiana. Gianluca Scamacca si ferma nel momento più delicato della stagione: l’attaccante nerazzurro sarà assente nella sfida contro il Verona e rischia di saltare anche i playoff di qualificazione ai Mondiali con l’Italia. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro, un problema che impone cautela e tempi di recupero ancora da definire con precisione. L’infortunio arriva in una fase cruciale, sia per il club che per la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso. I tempi di recupero e le partite a rischio. Al momento non c’è una data certa per il rientro. Scamacca salterà sicuramente la gara contro il Verona e con ogni probabilità anche il match del 6 aprile contro il Lecce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, tegola Scamacca: out per infortunio ai playoff mondiali. Gattuso valuta le alternative

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