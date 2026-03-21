Italia rogo devastante poco fa | a fuoco anche un ristorante!

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di oggi a Trecase, in provincia di Napoli, coinvolgendo diverse aree di via Panoramica. Le fiamme hanno interessato anche un ristorante situato nella zona, causando danni ingenti alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, sabato 21 marzo, a Trecase, in provincia di Napoli, provocando gravi danni nella zona di via Panoramica. Le fiamme sarebbero partite da un deposito di legname, per poi estendersi rapidamente all’area circostante. Nel rogo sono stati completamente distrutti anche i ruderi dell’ex ristorante Le Dune, situato in un terreno adiacente, mentre una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, risultando visibile a diversi chilometri di distanza. Intervento dei soccorsi e area isolata. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, affiancate dalle forze dell’ordine e dalla protezione civile, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, rogo devastante poco fa: a fuoco anche un ristorante! Articoli correlati Leggi anche: Il sorpasso poi lo schianto frontale: è successo poco fa, impatto devastante Italia, incendio devastante! Area completamente a fuoco: cosa succedeUn incendio a Roma ha impegnato per diverse ore i soccorsi nel pomeriggio di oggi, quando un vasto rogo è esploso all’interno di un magazzino nella... Contenuti e approfondimenti su Italia rogo devastante poco fa a fuoco... Discussioni sull' argomento Devastante incendio nel Queens: almeno 4 morti; Incendio devastante in ospedale: 11 pazienti morti nella terapia intensiva; Portaerei Gerald Ford, incendio a bordo, distrutti 600 letti, ipotesi sabotaggio da parte dei marinai, nave verso Creta - VIDEO; Dramma a Francoforte: l'incendio nel grattacielo e il peso della colpa nel nuovo caso Tatort. Italia, rogo devastante poco fa: a fuoco anche un ristorante!Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, sabato 21 marzo, a Trecase, in provincia di Napoli, provocando gravi danni nella zona di via ... thesocialpost.it JOL3 Terza settimana scorsa in Austria… Terza oggi in Canada! Jole Galli non lascia il podio in Coppa del Mondo di ski cross! Una super gara-1 a Craigleith #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali facebook DOPPIETTA AZZURRA L’Italia chiude in bellezza la stagione nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo: Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso vincono la coppa di specialità #Snowboard #FISsnowboard #Bormolini #Dalmasso x.com