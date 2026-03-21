Italia Calafiori | Negatività? Impariamo dal passato | per i playoff bisogna fare gruppo

Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista a Sportweek durante la quale ha parlato della sua esperienza e delle sfide nel mondo del calcio. Ha commentato la negatività e l’importanza di imparare dal passato, sottolineando che per raggiungere i playoff è fondamentale fare gruppo. Calafiori ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e sulla mentalità vincente.

Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale, si è raccontato ai microfoni di Sportweek. A pochi giorni dai playoff per andare al Mondiale, il 23enne ha spiegato cosa serve all'Italia per centrare l'obiettivo-qualificazione. Guarda l'intervista completa sul canale YouTube di Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia, Calafiori: "Negatività? Impariamo dal passato: per i playoff bisogna fare gruppo" Articoli correlati Leggi anche: Croci: "Samb, adesso bisogna fare gruppo" Mondiali 2026, Italia: prima dei playoff non bisogna battere l’avversario ma la pauraC’è una frase che pesa più di tutte, anche più dei moduli e delle scelte di formazione: crederci. Tutti gli aggiornamenti su Italia Calafiori Negatività Impariamo... Italia, Calafiori verso il playoff: Siamo carichi. C'è un'immensa voglia di andare al MondialeSensazioni positive. Sono quelle di Riccardo Calafiori in vista del playoff per il Mondiale 2026. Il difensore della Nazionale italiana ha parlato ai taccuini di SportWeek dello spareggio che gli ... tuttomercatoweb.com Italia, Calafiori salterà la NorvegiaPer la sfida contro la Norvegia Gattuso e l’Italia dovranno fare a meno di Riccardo Calafiori. Dopo aver saltato la gara contro la Moldavia, il difensore dell’Arsenal – fermato da un fastidio all’anca ... gianlucadimarzio.com