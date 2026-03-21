Italia 1 Morte al Tiranno? I dittatori tirano

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Morte al tiranno ) C’è la guerra vera, quella ibrida e quella catodica. I network hanno riadattato la programmazione anche nella selezione dei documentari e i rimandi a quanto sta succedendo sono inevitabili. Approfittando del forte traino de Le Iene, Italia 1 mercoledì in late night ha trasmesso una puntata della serie doc Morte al tiranno! Congiure e attentati contro i dittatori dedicata a Saddam Hussein. Prodotto dalla canadese Go Button Media, il format analizza alcuni tiranni della storia attraverso le loro ascese, attentati a cui son scampati e le loro cadute. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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