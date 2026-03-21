Israele frammenti di missile iraniano colpiscono asilo a Rishon LeZion | i danni nella struttura

A Rishon LeZion, in Israele, alcuni frammenti di un missile iraniano hanno colpito un asilo, provocando danni alla struttura. L'incidente si è verificato nel centro della città e sono stati riscontrati danni evidenti nell'edificio. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali feriti o altri dettagli sull'evento.

Alcuni frammenti di un missile iraniano hanno colpito un asilo nella città di Rishon LeZion, nel centro di Israele, causando diversi danni. Lo ha riferito l’esercito israeliano: “Missili balistici provenienti dall’Iran, dotati di bombe a grappolo, hanno colpito direttamente questo asilo a Rishon LeZion. Non ci sono feriti né vittime, ma l’impatto è stato molto forte all’interno della struttura”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, frammenti di missile iraniano colpiscono asilo a Rishon LeZion: i danni nella struttura Articoli correlati Israele, schegge di un missile iraniano colpiscono un’abitazione a GerusalemmeFrammenti di un missile hanno danneggiato il tetto di un edificio lunedì a Gerusalemme, nella parte est della capitale di Israele, durante un attacco... Iran, frammenti di missile colpiscono un grattacielo di Dubai e una vettura: un mortoI due episodi si sono registrati in momenti diversi e sono entrambi legati all’intercettazione di oggetti aerei lanciati dall’Iran Ancora allarme a... MISSILI IRANIANI CONTRO ISRAELE: A GERUSALEMME risuonano le sirene d'allarme Una raccolta di contenuti su Rishon LeZion Temi più discussi: Iran. Controffensiva in Israele, ‘142 feriti in 24 ore’. Netanyahu, ‘Sono vivo’; Missili iraniani su Israele: feriti e gravi danni alle abitazioni; Iran: Trump, distrutto ogni obiettivo militare sull’isola di Kharg – DIRETTA. Israele, frammenti di missile iraniano colpiscono asilo a Rishon LeZion: i danni nella struttura(LaPresse) Alcuni frammenti di un missile iraniano hanno colpito un asilo nella città di Rishon LeZion, nel centro di Israele, causando ... stream24.ilsole24ore.com Frammenti di missile iraniano colpiscono asilo a Rishon LeZion in Israele: i danni nella struttura(LaPresse) Alcuni frammenti di un missile iraniano hanno colpito un asilo nella città di Rishon LeZion, nel centro di Israele, causando diversi danni. Lo ha riferito l'esercito israeliano: «Missili ba ... msn.com I migliori amici di #Israele in medioriente Certamente gli iraniani. In ogni grande città israeliana c'è una strada intitolata a Ciro il Grande, inclusa la capitale #Gerusalemme, #TelAviv, #Haifa, Rishon LeZion [la prima Sion] e Petah Tikva [la Porta della Speranz facebook I migliori amici di #Israele in medioriente Certamente gli iraniani. In ogni grande città israeliana c'è una strada intitolata a Ciro il Grande, inclusa la capitale #Gerusalemme, #TelAviv, #Haifa, Rishon LeZion [la prima Sion] e Petah Tikva [la Porta della Speranz x.com