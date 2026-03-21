Iraq blocca produzione di petrolio in concessioni straniere

L'Iraq ha proclamato lo stato di forza maggiore su tutti i giacimenti petroliferi sviluppati da aziende straniere. La decisione riguarda le concessioni in cui operano compagnie internazionali e ha portato alla sospensione temporanea della produzione di petrolio. La misura interessa diverse aree di estrazione e coinvolge un numero significativo di impianti nel paese.

L'Iraq ha dichiarato lo stato di forza maggiore su tutti i giacimenti petroliferi sviluppati da compagnie petrolifere straniere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Iraq blocca produzione di petrolio in concessioni straniere Articoli correlati Iraq chiede rinvio spareggio: guerra blocca il viaggioLa nazionale irachena ha inoltrato una richiesta formale alla Fifa per spostare la data dello spareggio qualificativo previsto per il 31 marzo. Kuwait e Arabia Saudita riducono la produzione di petrolioSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e... Altri aggiornamenti su Iraq blocca Temi più discussi: Stretto di Hormuz: Iraq alla ricerca di altre vie per export petrolio; Trattative con l’Iran e nuove rotte, l’Iraq cerca di far uscire il suo petrolio dal blocco di Hormuz; Oleodotto Iraq-Turchia riattivato: cosa significa la riapertura; Prezzo petrolio in deciso calo dopo accordo Iraq-Kurdistan,-3,3%. Alla canna del gas. L'Iraq blocca produzione di petrolio in concessioni straniereL'Iraq ha dichiarato lo stato di forza maggiore su tutti i giacimenti petroliferi sviluppati da compagnie petrolifere straniere, ordinando la chiusura totale della produzione nelle aree di concessione ... huffingtonpost.it 'Iraq blocca produzione petrolio in concessioni straniere'(ANSA) - ROMA, 21 MAR - L'Iraq ha dichiarato lo stato di forza maggiore su tutti i giacimenti petroliferi sviluppati da compagnie petrolifere straniere, ordinando la chiusura totale della produzione n ... msn.com Tehran torna a minacciare il premier britannico Starmer, dopo il via libera delle basi del Regno Unito agli attacchi americani in Iran. Nel frattempo l'Iraq ha deciso di bloccare la produzione del petrolio in concessioni straniere facebook