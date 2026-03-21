Iraq blocca produzione di petrolio in concessioni straniere

Da imolaoggi.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iraq ha proclamato lo stato di forza maggiore su tutti i giacimenti petroliferi sviluppati da aziende straniere. La decisione riguarda le concessioni in cui operano compagnie internazionali e ha portato alla sospensione temporanea della produzione di petrolio. La misura interessa diverse aree di estrazione e coinvolge un numero significativo di impianti nel paese.

L'Iraq ha dichiarato lo stato di forza maggiore su tutti i giacimenti petroliferi sviluppati da compagnie petrolifere straniere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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