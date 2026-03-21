Iraola valuta il futuro cresce l’interesse dell’Athletic Bilbao per il suo ingaggio

Andoni Iraola sta considerando le prossime mosse della sua carriera e il Bournemouth è tra le squadre interessate alla sua firma. La formazione inglese sta monitorando attentamente la situazione e potrebbe offrire un'opportunità professionale nei prossimi mesi. L’allenatore si sta confrontando con le possibilità e le offerte ricevute, valutando il suo futuro nel calcio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Andoni Iraola, attuale allenatore del Bournemouth, si trova in una posizione cruciale in questo periodo di pausa internazionale. Secondo quanto riportato da talkSPORT, il tecnico spagnolo è atteso a prendere una decisione riguardo al suo futuro prima che il calcio torni a pieno regime con la ripresa delle competizioni. Con voci che si intensificano attorno a lui, si rende chiaro che Iraola potrebbe trovare una nuova sfida professionale. Dopo una serie di risultati altalenanti con il Bournemouth, la sua permanenza nel club inglese è diventata oggetto di dibattito fra i tifosi e gli analisti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Iraola valuta il futuro, cresce l’interesse dell’Athletic Bilbao per il suo ingaggio. Articoli correlati Champions, la Spagna fa peggio dell’Italia: solo il Barcellona tra le prime otto, Villarreal e Athletic Bilbao eliminatiChe fine ha fatto l’ “Armada Invencible”, quella che ha dominato il mondo del calcio fino a qualche anno fa? Se lo chiede As di fronte ad una... Sdegno a Bergamo: sradicata la quercia donata dai tifosi dell’Athletic BilbaoBergamo, 22 gennaio 2026 – Era stata donata solo ieri, mercoledì 21 gennaio, dai responsabili della Fondazione Athletic Club de Bilbao, approdati in... Tutti gli aggiornamenti su Athletic Bilbao Iraola valuta il futuro, cresce l’interesse dell’Athletic Bilbao per il suo ingaggio.Andoni Iraola, attuale allenatore del Bournemouth, si trova in una posizione cruciale in questo periodo di pausa internazionale. Secondo quanto riportato da talkSPORT, il tecnico spagnolo è atteso a p ... napolipiu.com Iraola torna all'Athletic? Lui frena: Situazione da decidere, felice al BournemouthL'allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo la sfida pareggiata dai suoi contro il Manchester United.. tuttomercatoweb.com