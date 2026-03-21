Iran | ‘non abbiamo eccedenze di greggio da offrire ai mercati globali’

L’Iran ha annunciato di non disporre di eccedenze di petrolio greggio da mettere sul mercato globale, facendo seguito alla dichiarazione del segretario al Tesoro statunitense, che ha suggerito la possibilità di revocare le sanzioni sul petrolio iraniano in transito via mare. La comunicazione è arrivata in un momento in cui si discute sulle future politiche energetiche e sulle restrizioni internazionali.

L’Iran ha dichiarato di non avere eccedenze di petrolio greggio da offrire ai mercati internazionali, dopo che il segretario al Tesoro statunitense ha affermato che Washington potrebbe revocare le sanzioni sul petrolio iraniano in transito in mare. “Attualmente, l’Iran non ha praticamente più eccedenze di petrolio greggio in mare o da fornire ad altri mercati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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