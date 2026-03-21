Miliziani in Iran affermano che il loro impegno non riguarda solo la difesa del Paese, ma anche la sicurezza della regione e dei musulmani. La dichiarazione è stata diffusa in un comunicato ufficiale, dove si sottolinea come le azioni intraprese siano rivolte a proteggere interessi più ampi, coinvolgendo l’intera area e la comunità musulmana. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali e comunicati stampa.

“L’Iran oggi combatte non solo per difendersi, ma anche per la sicurezza della regione e dei musulmani“. Lo ha detto un portavoce dei miliziani di Khatam Al-Anbia, legati ai Pasdaran. “L’Iran dimostra la propria forza nello Stretto di Hormuz. Il nostro obiettivo è garantire la sicurezza della nostra patria e della regione”, ha aggiunto il portavoce. Alto Adige: valanga in Val Ridanna, due morti e tre feriti gravi. Gli elicotteri del Soccorso Alpino in azione New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, miliziani: "Non difendiamo solo noi stessi ma la regione e i musulmani"

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