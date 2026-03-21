Iran la guerra in diretta | missili contro isola Diego Garcia nuovi attacchi su Teheran
Nelle ultime ore, l'Iran ha lanciato due missili balistici contro una base militare statunitense nell’Oceano Indiano. Contestualmente, si sono registrati nuovi attacchi su Teheran e un attacco di missili contro l’isola Diego Garcia. Questi eventi fanno seguito a recenti operazioni militari nella regione, coinvolgendo Israele e gli Stati Uniti.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Teheran ha lanciato due missili balistici contro la base militare usa nell’Oceano Indiano. Trump contro gli alleati: "Senza gli Usa, la Nato è una tigre di carta”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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IMPORTANTE. L’Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro la base USA-Regno Unito di Diego Garcia, situata nel mezzo dell’Oceano Indiano. Nessuno dei missili ha colpito la base, ma il lancio implica non solo la volo x.com