Iran la guerra in diretta | missili contro isola Diego Garcia nuovi attacchi su Teheran

Da fanpage.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, l'Iran ha lanciato due missili balistici contro una base militare statunitense nell’Oceano Indiano. Contestualmente, si sono registrati nuovi attacchi su Teheran e un attacco di missili contro l’isola Diego Garcia. Questi eventi fanno seguito a recenti operazioni militari nella regione, coinvolgendo Israele e gli Stati Uniti.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Teheran ha lanciato due missili balistici contro la base militare usa nell’Oceano Indiano. Trump contro gli alleati: "Senza gli Usa, la Nato è una tigre di carta”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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