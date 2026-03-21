Iran la guerra in diretta | missili contro isola Diego Garcia nuovi attacchi su Teheran

Nelle ultime ore, l'Iran ha lanciato due missili balistici contro una base militare statunitense nell’Oceano Indiano. Contestualmente, si sono registrati nuovi attacchi su Teheran e un attacco di missili contro l’isola Diego Garcia. Questi eventi fanno seguito a recenti operazioni militari nella regione, coinvolgendo Israele e gli Stati Uniti.