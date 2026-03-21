Iran il patibolo delle proteste | impiccato a 19 anni il giovane atleta Mohammadi

Nella città di Qom, alle prime luci dell’alba, è stata eseguita una condanna a morte pubblica. Saleh Mohammadi, giovane atleta di 19 anni, è stato impiccato il 19 marzo dal regime iraniano. L’arresto di Mohammadi risale alle proteste di gennaio e la sua esecuzione è avvenuta come messaggio politico.

La forca all’alba, nel cuore di Qom, come messaggio politico prima ancora che giudiziario. Il 19 marzo il regime iraniano ha eseguito pubblicamente la condanna a morte di Saleh Mohammadi, 19 anni, arrestato dopo le proteste di gennaio. Con lui sono stati giustiziati anche Saeed Davoudi e Mehdi Ghasemi. Un’esecuzione che arriva mentre, secondo le organizzazioni per i diritti umani, decine di altri manifestanti restano nel braccio della morte, tra cui anche minorenni, in un sistema che procede con processi sommari e accuse spesso costruite. Secondo il Centre for Human Rights in Iran, la repressione non si è fermata agli arresti di massa ma continua con condanne capitali che mirano a colpire simbolicamente il dissenso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran, il patibolo delle proteste: impiccato a 19 anni il giovane atleta Mohammadi Articoli correlati "La madre di Rubina Aminian costretta a trafugarne il corpo a Teheran". La giovane uccisa è tra i simboli delle proteste in IranLe famiglie dei manifestanti uccisi nelle proteste in Iran descrivono il caos negli obitori affollati, la ricerca dei loro cari tra pile di corpi... Iran, nuova condanna per Narges Mohammadi: sei anni di carcere alla Nobel per la Pace che sfida il regimeNarges Mohammadi, la celebre attivista per i diritti delle donne, è stata condannata a sei anni di carcere da un tribunale iraniano.