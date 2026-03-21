Il ministro della Difesa israeliano ha annunciato che gli attacchi contro l’Iran si intensificheranno nel corso della settimana. La dichiarazione arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi, senza dettagli sui piani specifici o le modalità degli interventi. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso dichiarazioni ufficiali del rappresentante israeliano.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che gli attacchi contro l’ Iran si intensificheranno questa settimana. “Questa settimana, l’intensità degli attacchi che le Forze di Difesa Israeliane (Idf) e l’esercito statunitense condurranno contro il regime terroristico iraniano e le infrastrutture da esso dipendenti aumenterà significativamente”, ha affermato durante un incontro con i vertici militari, come riporta Times of Israel. Katz ha aggiunto che Israele è “determinato a continuare a guidare l’offensiva contro il regime terroristico iraniano, a decapitare i suoi comandanti e a neutralizzare le sue capacità strategiche, fino a quando non sarà eliminata ogni minaccia alla sicurezza dello Stato di Israele e agli interessi statunitensi nella regione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il ministro israeliano Katz: "Raid contro regime si intensificheranno questa settimana"

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