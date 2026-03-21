I missili lanciati dall'Iran sono arrivati fino all'Oceano Indiano, ma non hanno colpito la loro destinazione, che è una base militare statunitense situata sull'isola Diego Garcia. Si tratta di un evento che ha attirato l'attenzione internazionale, considerando che le testate missilistiche iraniane potevano poter raggiungere anche città come Roma e Parigi.

I missili dell'Iran hanno raggiunto anche l'Oceano Indiano ma non sono riusciti a colpire il loro obiettivo, la base militare statunitense sull'isola Diego Garcia. Isola affitta agli Usa dalla Gran Bretagna, che ha la sovranità dell'arcipelago delle Chagos. Uno dei due razzi ha smesso di funzionare in volo, mentre l'altro è stato abbattuto da una nave Usa. "Un passo significativo", l'ha definito comunque Teheran perchè "dimostra che la gittata dei nostri missili va ben oltre quanto il nemico aveva immaginato in precedenza". Lo ha ammesso anche il capo dell'esercito israeliano Eyal Zamir, che ha avvertito: "La loro gittata può raggiungere le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma si trovano tutte nel raggio di minaccia diretta". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, i missili su Diego Garcia potevano arrivare anche a Roma e Parigi

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