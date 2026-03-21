Gli Houthi dello Yemen hanno dichiarato che sono pronti a entrare in guerra, definendo la loro azione come una battaglia dell’Islam contro la Grande Israele. In un comunicato, hanno affermato di monitorare attentamente le opzioni militari disponibili e di essere pronti a intervenire sul campo. La dichiarazione arriva in un momento di crescente tensione nella regione, dove le forze armate si preparano a eventuali escalation.

"Per quanto riguarda le opzioni militari, stiamo monitorando attentamente la situazione sul campo. Siamo pronti ad intervenire e il nostro popolo, il nostro esercito e tutti i settori della nostra società sono al massimo livello di prontezza e preparazione, anzi, desiderosi di affrontare questi nemici criminali". Lo afferma in un'intervista il vice capo dell'Autorità per i media degli Houthi (Ansar Allah) e presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba, Nasr al-Din Amer. "All'interno del Paese serpeggia un malcontento popolare e si levano voci che chiedono un intervento rapido. Tuttavia, saranno le valutazioni e gli sviluppi a determinare in ultima analisi il nostro corso d'azione", precisa l'esponente degli Houthi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, gli Houthi pronti a entrare in guerra: "È la battaglia dell'Islam contro la Grande Israele"

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