Iran clamoroso | ecco in che paese si trovano le figlie degli ayatollah

In Iran, le figlie degli ayatollah sono state avvistate in un paese straniero, suscitando sorpresa tra gli osservatori. Il regime iraniano, noto per le sue posizioni rigide, mantiene un rapporto teso con Israele e gli Stati Uniti, considerati i principali nemici. La presenza delle figlie in un altro paese rappresenta un fatto di rilievo in un contesto complesso di tensioni internazionali.

Le dittature hanno bisogno di nemici. Un regime totalitario come quello khomeinista di arcinemici ne ha addirittura due: il piccolo Satana (Israele) e il grande Satana (gli Stati Uniti). L’avversione per l’America fa parte del dna ideologico della Repubblica islamica e non è certo un caso che il “debutto” in società del clero sciita nel 1979 coincise con l’occupazione dell’ambasciata statunitense a Teheran. Da allora gli atti di terrorismo antiamericano attribuiti all’Iran o alle sue marionette non si contano: fra i più gravi si ricorda la strage di 241 militari statunitensi a Beirut nel 1983 firmata Hezbollah, mentre fra i più recenti c’è l’attacco della milizia sciita irachena Kataib Hezbollah contro la base militare Usa “Tower 22” in Giordania nel gennaio 2024, bilancio tre morti e 40 feriti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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