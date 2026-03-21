Iran Azmoun espulso dalla nazionale per le foto con l'emiro di Dubai | accusato di slealtà al governo

Sardar Azmoun è stato escluso dalla nazionale iraniana dopo aver condiviso foto con l’emiro di Dubai sui social network. Il governo di Teheran ha definito il gesto un atto di slealtà e ha deciso di eliminarlo dalla rosa della squadra nazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli o commenti sul caso.