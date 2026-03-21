Iran Azmoun espulso dalla nazionale per le foto con l'emiro di Dubai | accusato di slealtà al governo
Sardar Azmoun è stato escluso dalla nazionale iraniana dopo aver condiviso foto con l’emiro di Dubai sui social network. Il governo di Teheran ha definito il gesto un atto di slealtà e ha deciso di eliminarlo dalla rosa della squadra nazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli o commenti sul caso.
Sardar Azmoun espulso dalla nazionale iraniana dopo le foto con l’emiro di Dubai: l’ex Roma paga caro un post social che per il governo Teheran è un “atto di slealtà”. Tra accuse, polemiche e precedenti scomodi, il caso diventa un affare politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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