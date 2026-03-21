Iran attacco a sorpresa | missili contro base Diego Garcia

L'Iran ha lanciato due missili contro la base anglo-americana di Diego Garcia, situata nell’Oceano Indiano a circa 4000 chilometri di distanza. L’attacco è avvenuto senza preavviso e ha colpito la posizione strategica. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali e agenzie di stampa. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sui danni o sulle eventuali vittime.

(Adnkronos) - L'Iran lancia due missili contro la base anglo-americana di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, a circa 4000 km. Una distanza simile è ampiamente inferiore a quella che separa Teheran da molte capitali europee. L'azione, come riferisce il Wall Street Journal, rappresenta una potenziale svolta nel conflitto a prescindere dall'esito dell'attacco. I due missili - probabilmente Khorramshahr-4 o un nuovo IRBM- non hanno centrato l'obiettivo: uno sarebbe stato neutralizzato da un problema di funzionamento, l'altro sarebbe stato intercettato. La scelta dell'obiettivo, però, è un segnale eloquente. Il Regno Unito ha appena deciso di concedere agli Stati Uniti l'uso delle proprie basi per gli attacchi: gli asset di Londra, come ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, diventano un obiettivo legittimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, attacco a sorpresa: missili contro base Diego Garcia Articoli correlati Missili iraniani verso la base Usa di Diego Garcia: attacco fallitoABBONATI A DAYITALIANEWS Due lanci non andati a segno L’Iran avrebbe lanciato due missili balistici in direzione della base militare anglo-americana... L’Iran ha lanciato due missili verso l’isola di Diego Garcia nell’Oceano Indiano, una base militare anglo-americanaL’Iran ha lanciato nella notte due missili balistici contro l’isola di Diego Garcia nell’Oceano Indiano dove si trova una base militare... Una selezione di notizie su Diego Garcia Isola Diego Garcia, l'Iran lancia due missili contro la base anglo-americana a 4mila chilometri di distanzaGuerra in Medio Oriente, nuovi obiettivi. L'Iran ha lanciato due missili balistici contro la base anglo-americana Diego Garcia, nota ... msn.com Isola Diego Garcia, l'Iran lancia due missili a 4mila km di distanza: così Teheran estende la propria influenza ben oltre il Medio OrienteGuerra in Medio Oriente, nuovi obiettivi. L'Iran ha lanciato due missili balistici contro la base anglo-americana Diego Garcia, nota come ... msn.com