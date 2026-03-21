Intossicazione sospetta da botulino ad Ascoli 2 bambini tra i ricoverati Hanno mangiato salmone ritirato

Da virgilio.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ascoli, due bambini sono stati ricoverati in ospedale a causa di un'intossicazione sospetta da botulino. I piccoli avevano ingerito salmone che era stato ritirato dal mercato per sospetta contaminazione. La causa dell'intossicazione sembra essere legata a questo prodotto, che è stato immediatamente rimosso dagli scaffali. I medici stanno monitorando le condizioni dei bambini.

A Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, un’intera famiglia, tra cui due bambini, sarebbe stata ricoverata per sospetta intossicazione da botulino. Il motivo sarebbe il consumo di un prodotto a base di salmone comperato in un supermercato Eurospin della zona. Il prodotto era stato richiamato proprio per una possibile contaminazione da botulino. A diffondere la notizia è l’ANSA, che ha specificato che sono in attesa degli esami, per presenza della tossina, quattro persone dello stesso nucleo familiare, padre, madre e due figli minori, bambini secondo Il Resto del Carlino. Ad allertare i sanitari prima della corsa al pronto soccorso dell’ospedale di Ascoli Piceno, la madre che aveva letto del ritiro del prodotto consumato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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