A Ascoli, due bambini sono stati ricoverati in ospedale a causa di un'intossicazione sospetta da botulino. I piccoli avevano ingerito salmone che era stato ritirato dal mercato per sospetta contaminazione. La causa dell'intossicazione sembra essere legata a questo prodotto, che è stato immediatamente rimosso dagli scaffali. I medici stanno monitorando le condizioni dei bambini.

A Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, un’intera famiglia, tra cui due bambini, sarebbe stata ricoverata per sospetta intossicazione da botulino. Il motivo sarebbe il consumo di un prodotto a base di salmone comperato in un supermercato Eurospin della zona. Il prodotto era stato richiamato proprio per una possibile contaminazione da botulino. A diffondere la notizia è l’ANSA, che ha specificato che sono in attesa degli esami, per presenza della tossina, quattro persone dello stesso nucleo familiare, padre, madre e due figli minori, bambini secondo Il Resto del Carlino. Ad allertare i sanitari prima della corsa al pronto soccorso dell’ospedale di Ascoli Piceno, la madre che aveva letto del ritiro del prodotto consumato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Intossicazione sospetta da botulino ad Ascoli, 2 bambini tra i ricoverati. Hanno mangiato salmone ritirato

Articoli correlati

Sospetta intossicazione da botulino dopo aver mangiato salmone comprato al discount, intera famiglia in ospedaleAscoli, 21 marzo 2026 – Un’intera famiglia di Castel di Lama si trova in queste ore al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli a causa di una...

Genova, ricoverati 17 bambini per intossicazione da monossido: hanno tra i 3 mesi e i 10 anniDiciassette bambini e tre adulti intossicati da monossido durante una festa a Rivarolo: ricoverati al Gaslini.

Altri aggiornamenti su Intossicazione sospetta

Temi più discussi: Ad Ascoli intera famiglia in ospedale per sospetta intossicazione da botulino; Monumento al Tortellino: Riaccendete la fontana; Bassetti derubato a Milano: Città peggiorata, ormai quando vengo qui ho paura VIDEO; Ragazzina di 14 anni sordocieca è fuori casa per le terapie: il Comune sfonda la porta. La mamma di Giulia: Rischiato uno sfratto ingiusto.

Allarme botulino, famiglia di Castel di Lama in ospedale per sospetta intossicazione. Ha mangiato la mousse al salmone ritirata dal mercatoCASTEL DI LAMA - Questa mattina una famiglia residente a Castel di Lama, composta da marito, moglie e dai loro due figli, si è recata al pronto soccorso per una sospetta ... corriereadriatico.it

Sospetta intossicazione da botulino: intera famiglia ricoverata in ospedaleQuattro persone manifestano sintomi gravi dopo il consumo di un prodotto a base di salmone Quattro membri di una famiglia di Castel di Lama sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Ascol ... youtvrs.it

SANT'ARSENIO: SOSPETTA INTOSSICAZIONE ALUNNI, GLI EISITI DELLE ANALISI SUI CIBI DELLA MENSA SCOLASTICA Proseguono le verifiche sulla mensa scolastica del comune di Sant’Arsenio dopo le segnalazioni dei giorni scorsi. Dai pri facebook