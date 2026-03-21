Inter uno Stankovic non basta | anche Filip può tornare a Milano | CM

L’Inter sta considerando un cambio tra i pali per la prossima stagione e sta valutando il ritorno di un portiere attualmente al Venezia, seguito dagli emissari nerazzurri in occasione di una partita di Serie B contro il Monza. La dirigenza sta monitorando diverse opzioni e potrebbe coinvolgere anche Filip, che potrebbe tornare a Milano. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

La dirigenza valuta pure il ritorno del portiere in forza al Venezia, seguito dagli emissari nerazzurri nel big match di Serie B contro il Monza Si preannuncia una rivoluzione tra i pali dell’ Inter in vista della prossima stagione. La posizione del titolarissimo Sommer resta in bilico, oltre alla possibile partenza anche del deludente Pepo Martinez. Filip Stankovic, classe 2002 (Ansa) – Calciomercato.it L’esperto portiere svizzero è in scadenza a giugno e non rientra nei piani della dirigenza di Viale della Liberazione come numero uno del futuro. Sommer potrebbe restare solo come secondo, con con l’Inter e l’ex Bayern Monaco che nelle prossime settimane decideranno la soluzione migliore per entrambe le parti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, uno Stankovic non basta: anche Filip può tornare a Milano | CM Articoli correlati Non solo Aleksandar, anche il fratello Filip Stankovic può tornare all’InterNon solo Aleksandar, anche Filip Stankovic guarda con interesse a un possibile ritorno all’Inter. Leggi anche: Calciomercato Inter, Filip Stankovic potrebbe tornare in nerazzurro Una raccolta di contenuti su Inter uno Stankovic non basta anche... Temi più discussi: Davvero il figlio di Stankovic è più forte del padre? Come gioca, cosa sa fare, il suo futuro; Stankovic torna all'Inter in estate: i nerazzurri attiveranno la recompra, i costi e il futuro del giocatore; Aleksandar Stankovic di ritorno all'Inter: la cifra della recompra dal Club Brugge; Stankovic tornerà all'Inter, chi è il figlio d'arte: età, altezza, carriera, ruolo, stipendio. Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Il piano del clubStankovic Inter, c'è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Il piano del club ... calcionews24.com Calhanoglu, in Turchia sicuri: ecco la cifra per convincere l’Inter. Stankovic e KonéA un anno dalla fine del contratto, in estate il centrocampista turco potrebbe lasciare l'Inter ... msn.com Bastoni salta la Fiorentina e resta in dubbio per la Nazionale. Inter, anche Lautaro Martinez out facebook #Inter, missione #Fiorentina: la carica dei tifosi x.com