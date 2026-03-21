Inter Oppini | Juve presa per il cu*o ci hanno zanzato tre punti Gridano al complotto dopo mesi di nulla e intanto Frattesi si rotola come…

Durante una puntata di Netweek Calcio Show, Riccardo Fusato e Francesco Oppini si sono confrontati su alcune recenti decisioni arbitrali, con Fusato che ha criticato i presunti torti contro l’Inter e Oppini che ha commentato la situazione della Juventus e le proteste dei tifosi. La discussione si è concentrata sulla percezione di ingiustizie e sui commenti dei supporter, con battute e accuse di complotto da entrambe le parti.

Negli studi di Netweek Calcio Show c’è stata una dura discussione tra i due opioninisti Riccardo Fusato (Inter) e Francesco Oppini (Juventus), con il primo che si lamentava dei torti subiti ultimamente dalla squadra nerazzurra. Da par suo, Oppini ha replicato duramente nei riguardi del collega con parole molto nette: “Al derby ancora oggi vedo. L'articolo Inter, Oppini: “Juve presa per il cu*o, ci hanno zanzato tre punti. Gridano al complotto dopo mesi di nulla e intanto Frattesi si rotola come.” proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Fratoianni e Bonelli difendono Albanese e gridano al complotto. Antisemita? Ma quando maiPovera Francesca Albanese, strapazzata dai cattivoni amici di Israele, adesso messa in mora dalla Francia che ne ha chiesto le dimissioni. Leggi anche: Frattesi Inter, la Juve non molla la presa! Il nodo prezzo e l’incognita Mondiale: gli ultimi aggiornamenti Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inter Oppini Juve presa per il cu o ci... Inter-Juventus e il caso La Penna, Marotta: «Gesto di Bastoni non leale, ma su di lui gogna mediatica»La nostra posizione è semplicissima, sono qua perché abbiamo notato che c'è stata una presa di posizione mediatica veramente esagerata rispetto a quello che è accaduto. Lo ha detto il presidente ... leggo.it Marotta contro tutti: Saviano, Juventus, Bastoni e la gogna mediatica dopo Inter-JuventusIl presidente dell’Inter prende la parola dopo le polemiche seguite alla sfida con la Juventus. Obiettivo? Difendere Bastoni attaccando i bianconeri, la gogna mediatica e anche Saviano… Due giorni di ... panorama.it