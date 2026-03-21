Inter news Lautaro parte per Firenze Chivu ha deciso di convocarlo ma…

Lautaro Martinez è partito per Firenze, dove l’Inter si prepara per la trasferta. Chivu ha deciso di convocarlo, anche se ci sono ancora dubbi riguardo alla condizione di Bastoni, che continua a soffrire di un fastidio alla tibia da due settimane. La squadra si sta organizzando in vista della partita, con attenzione alle condizioni dei giocatori infortunati.

L’Inter prepara la trasferta di Firenze con una decisione chiara sul fronte infortuni. Se per Alessandro Bastoni restano ancora dubbi legati al problema alla tibia, che continua a dargli fastidio a distanza di due settimane, su Lautaro Martinez la linea è già tracciata. Cristian Chivu ha deciso di portare comunque il capitano con la squadra. Una scelta che ricalca quanto già visto in occasione del derby. Lautaro sarà presente, ma non scenderà in campo. Inter news, convocazione simbolica per Lautaro. La sua convocazione ha un valore soprattutto umano e di leadership. Il tecnico punta sulla sua presenza per tenere alta la tensione e rafforzare lo spirito del gruppo in un momento delicato della stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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