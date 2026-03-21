Inter arriva al posto di Vicario | 30 milioni sul tavolo

L'Inter ha deciso di sostituire Vicario con un nuovo portiere, offrendo 30 milioni di euro. La scelta è stata annunciata da fonti turche, senza specificare il nome del giocatore coinvolto. La trattativa si è intensificata nelle ultime ore e il club nerazzurro ha presentato un'offerta significativa per il nuovo acquisto. La decisione modifica gli equilibri della rosa in vista della prossima stagione.

Vicario è al centro dei rumors di calciomercato. Ormai non è più un mistero il fatto che il suo nome sia davanti a tutti per il post Sommer, con il blitz a Londra del Ds Ausilio – anticipato da Calciomercato.it – che permette all’Inter di rafforzare la sua pole. Dal mercato al campo, con il portiere del Tottenham costretto a dare forfait per il playoff Mondiale a causa dell’operazione all’ernia. Il ventinovenne rientrerà il mese prossimo, in tempo forse per terminare la stagione e quasi sicuramente l’avventura con gli ‘Spurs’. Sarà di nuovo a disposizione di Gattuso per il Mondiale, ammesso che l’Italia riesca a qualificarsi. Chi al suo... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, arriva al posto di Vicario: 30 milioni sul tavolo Articoli correlati Leggi anche: Inter, Stankovic può tornare subito: la recompra da 23 milioni è sul tavolo Dal Milan alla Juve: arriva al posto di Vlahovic per 25 milioniChi prenderà il posto di Vlahovic? A meno di clamorose sorprese, infatti, il bomber serbo lascerà la Juve alla fine della stagione. Contenuti utili per approfondire Inter arriva al posto di Vicario 30... Temi più discussi: Tudor, il disastro Champions è un assist all'Inter: sì di Vicario ai nerazzurri. Ma c'è un'alternativa...; Inter-Atalanta 1-1, pari di Krstovic fra le polemiche dopo il gol di Pio Esposito: il Milan può accorciare ancora; Serie A, Inter-Atalanta 1-1, Napoli-Lecce 2-1, Udinese-Juventus 0-1; Inter ripresa dall’Atalanta: al gol di Pio Esposito risponde Krstovic tra le polemiche. Thuram al posto di Koné: Inter e Juve ribaltano la RomaThuram al posto di Koné, Inter e Juventus ribaltano il calciomercato della Roma, ecco cosa succederà la prossima estate ... asromalive.it Inter, Lautaro parte per Firenze: ecco la decisione sul suo impiego. Come sta BastoniIeri la squadra nerazzurra ha ripreso ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Chivu e l’undici iniziale è quasi fatto ... msn.com Gli ultimi precedenti tra Inter e Fiorentina Dal 2001 ad oggi, al netto di una parentesi positiva della Fiorentina tra il 2013 e il 2017, l’Inter ha preso il controllo del confronto: 33 vittorie in 51 partite, con 9 pareggi e 9 sconfitte (ben 6 concentrate proprio in qu facebook #Fiorentina- #Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A x.com