Inghilterra la capibara Samba è fuggita dallo zoo di Marwell | appello per ritrovarla vicino ai corsi d'acqua

Una capibara di nome Samba è scappata dallo zoo di Marwell in Inghilterra. La femmina di nove mesi potrebbe trovarsi nei pressi di corsi d'acqua, habitat naturale della specie. Le autorità hanno diffuso un appello alla popolazione locale affinché aiuti a ritrovare l'animale scomparso. Si invita chiunque l'abbia vista a contattare le forze dell'ordine.

Un esemplare di Capibara si è allontanato dallo zoo di Marwell in Inghilterra. Appello alla popolazione locale per cercare Samba, una femmina di nove mesi che potrebbe nascondersi vicino ai corsi d'acqua, così come la specie ama fare in natura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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