Infortunio Scamacca Gattuso alla ricerca del sostituto per i playoff dell’Italia | c’è un nome in pole

Un giocatore si è infortunato recentemente, e l’allenatore sta valutando chi possa prendere il suo posto per i prossimi playoff dell’Italia. La situazione riguarda l’attaccante che non potrà essere disponibile, portando il tecnico a considerare diverse opzioni tra i possibili sostituti. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore, mentre si attende di conoscere il nome preferito per la sfida cruciale.

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