Infortunio Leao allarme rientrato per Allegri? Gli esami rassicurano il Milan dopo il nuovo fastidio

Un infortunio ha coinvolto un calciatore del Milan, ma gli esami recenti hanno dato esiti rassicuranti. Il giocatore ha accusato un fastidio, ma le analisi svolte hanno escluso complicazioni serie. La situazione permette al tecnico di programmare le prossime partite senza preoccupazioni immediate. La squadra ha ricevuto aggiornamenti positivi sulla condizione dell’attaccante e potrà contare su di lui nel prossimo impegno.

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