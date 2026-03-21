La Uefa e il Liverpool stanno esaminando la disposizione delle aree a bordo campo dopo che Noa Lang del Galatasaray si è infortunato al pollice destro durante la partita. L’incidente è avvenuto a causa di una collisione con i cartelloni pubblicitari di Anfield e ha richiesto un intervento chirurgico. Le due organizzazioni stanno valutando eventuali modifiche per prevenire incidenti simili in futuro.

Un portavoce Uefa ha dichiarato che verranno esaminate tutte le prossime partite per individuare eventuali rischi simili e chiedere ai club di adottare le misure necessarie, se richiesto. La Uefa e il Liverpool stanno indagando sull’infortunio al pollice destro subito da Noa Lang del Galatasaray, che ha richiesto un intervento chirurgico in seguito a una collisione con i cartelloni pubblicitari di Anfield. Lo riporta The Athletic. Il Galatasaray ha confermato giovedì mattina presto, con un comunicato, che l’attentatore aveva riportato una “grave ferita” e che sarebbe stato operato dal proprio staff medico prima di lasciare la città. Lang ha poi pubblicato sui social media che “l’intervento è andato bene”, commentando con un “succede”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infortunio Lang, Uefa e Liverpool chiamati a rivedere la disposizione delle aree a bordo campo

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