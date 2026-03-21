incubi di una notte di primavera

Questa notte, Giorgia Meloni potrebbe sognare Giusi Bartolozzi, la capa di gabinetto del ministro Nordio, che fino a poco tempo fa era poco conosciuta. La donna, grazie alla sua determinazione, è riuscita a emergere nel suo ruolo, anche se il suo nome non è ancora molto noto al pubblico. La scena politica si arricchisce di nuove figure che si affacciano nel panorama nazionale.

Palazzo Chigi Forse questa notte Giorgia Meloni sognerà Giusi Bartolozzi, la capa di gabinetto del ministro Nordio che si è saputa fare spazio nelle cronache politiche fino a conquistare le prime pagine Palazzo Chigi Forse questa notte Giorgia Meloni sognerà Giusi Bartolozzi, la capa di gabinetto del ministro Nordio che si è saputa fare spazio nelle cronache politiche fino a conquistare le prime pagine L’ex deputata forzista folgorata sulla via della fratellanza d’Italia è diventata suo malgrado e soprattutto malgrado Meloni l’anti-eroina della campagna referendaria. O la bambina che svela la nudità della sovrana. La presidente del consiglio... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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