Incontro stampa con l’attore coreano Gong Yoo protagonista di Train to Busan e di serie iconiche quali Squid Game e Goblin

Oggi si svolge una masterclass con l’attore coreano Gong Yoo, noto per aver interpretato ruoli in Train to Busan, Squid Game e Goblin. L’evento si tiene nel contesto del 24° Florence Korea Film Fest e rappresenta il momento centrale di questa edizione. Gong Yoo è presente a Firenze per incontrare il pubblico e condividere la sua esperienza nel cinema e in televisione.

L’evento clou del 24° Florence Korea Film Fest è la masterclass con Gong Yoo che si tiene oggi, 21 marzo. Nella giornata di ieri si è svolto l’incontro stampa con l’attore. Di fronte a una platea di giornalisti folta e alla presenza di testate straniere, l’attore ha ripercorso la propria carriera con diversi aneddoti interessanti e alcune digressioni personali. Gong Yoo si è aperto senza filtri, con una trasparenza tipicamente occidentale e lontana dalla riservatezza solita degli attori coreani. L’attore, a un certo punto, ha chiesto il proprio smartphone e ha mostrato al pubblico una citazione che custodisce tra le cose importanti: si... 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Incontro stampa con l’attore coreano Gong Yoo, protagonista di Train to Busan e di serie iconiche quali Squid Game e Goblin Articoli correlati C’è un reclutatore speciale in città: Gong Yoo, l’attore di Squid Game, turista a FirenzeFirenze, 19 marzo 2026 – Se dovesse fermarvi per strada proponendovi di partecipare a un gioco in cui si possono guadagnare tanti soldi, pensateci... Leggi anche: L'attore Gong Yoo è l'ospite speciale della 24esima edizione del Florence Korea Film Fest Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incontro stampa con l'attore coreano... Discussioni sull' argomento La lunga coda per Gong Yoo a Firenze: non solo Squid Game, vorrei lavorare con Guadagnino; La star Gong Yoo ospite speciale del Florence Korea FIlm Fest; L'attore star in Corea Gong Yoo, ''Mi piacerebbe lavorare con Luca Guadagnino''; Florence Korea Film Fest, il festival fiorentino sul cinema sudcoreano. Oggi alla conferenza stampa con i media a KoreaMe è stato consentito di fare una domanda a Gong Yoo. Siete curiosi di sapere cosa gli è stato chiesto Brava a mia sorella Tiziana che è riuscita a non svenire facebook (19/03. - Gong Yoo story) Vivendo La dolce vita italiana. #gongyoo # #FKFF2026 x.com