Da fine marzo a inizio maggio, la città ospita di nuovo “Aprile di Liberazione”, una rassegna promossa dal Coordinamento 25 aprile. L’evento comprende incontri e giochi dedicati alla memoria della Resistenza e ai valori della liberazione. La manifestazione prevede un calendario di iniziative che coinvolgono diverse location e partecipanti, con l’obiettivo di riscoprire e condividere quelle esperienze storiche.

Torna anche quest’anno “Aprile di Liberazione“, la rassegna promossa dal Coordinamento 25 aprile, che accompagnerà la città da fine marzo a inizio maggio con un calendario di iniziative dedicate alla memoria e ai valori della Resistenza. Si inizia il 29 marzo alle 18.30 con la presentazione del libro di Paolo Berizzi “Il libro segreto di Casapound”, nel Salone Pertini del circolo Archinti di viale Pavia. Poi, per il quarto anno consecutivo, il trekking partigiano “Sentieri della libertà”: un percorso tra i luoghi della Repubblica di Bobbio e della stampa clandestina (12 aprile). Spazio anche a format più interattivi, come il gioco di ruolo sulla Resistenza del 17 aprile (dalle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incontri e giochi: "Riscopriamo la Resistenza"

Articoli correlati

Guerra Ucraina, Magi (+Europa): "La resistenza di Kiev è la resistenza dell'Ue" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 "Putin non è riuscito in quattro anni a chiudere quella che era nata come una operazione speciale.

Ecofor fiabe, weekend finale. Installazioni, incontri e giochi. Un messaggio per tutte le etàPiù di quattromila persone fra bambini e adulti hanno affollato finora i dieci teatri in cui si svolgono fino a domani i quasi 50 eventi di Ecofor...

Aggiornamenti e notizie su Incontri e giochi Riscopriamo la...

Argomenti discussi: Incontri e giochi: Riscopriamo la Resistenza; È il tempo di Respira. Yoga, trekking e musica. A contatto con la natura.