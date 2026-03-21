Incidenti stradali | a Roma muore un 17enne a Milano due ventenni

Un incidente stradale all'alba a Milano ha causato la morte di due giovani, un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 20, coinvolti in uno scontro tra un taxi e una moto. A Roma, invece, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Le autorità stanno indagando sulle dinamiche di entrambi gli incidenti.

AGI - Incidente stradale all'alba a Milano dove nello schianto tra un taxi e una moto sono morti una ragazza e un ragazzo di 20 e 23 anni. Sempre nella notte a Roma un 17enne è deceduto dopo che la microcar che guidava si è scontrata con una vettura. Incidente stradale a Milano: morti due giovani . Incidente stradale all'alba a Milano. Nello s chianto tra una moto e un taxi questa mattina alle 4 sono morti due giovani. Una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23 anni sono morti dopo che la motocicletta a bordo della quale viaggiavano si è scontrata in viale Mugello con un taxi guidata da un uomo di 61 anni, rimasto ferito in modo non grave. 🔗 Leggi su Agi.it

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La strage sulle strade. Tre giovanissimi morti, nella notte, in due #incidenti stradali a Milano e Roma. #Tg1 Roberta Ferrari x.com