Durante la Milano-Sanremo Women, a circa 18 chilometri dall’arrivo, si è verificata una caduta di gruppo durante la discesa della Cipressa. La campionessa italiana è rimasta coinvolta in un incidente che ha causato un volo di oltre tre metri. Attualmente si stanno valutando le condizioni delle atlete coinvolte e i soccorsi sono in corso sul posto.

Attimi di forte tensione alla Milano-Sanremo Women: a circa 18 chilometri dall’arrivo, durante la discesa della Cipressa, si è verificata una caduta di gruppo che ha coinvolto una decina di atlete. Nell’episodio è rimasta coinvolta anche l’italiana Debora Silvestri, finita oltre il parapetto dopo un impatto ad alta velocità. La ciclista veronese, 28 anni, è stata sbalzata oltre il guardrail e ha compiuto un volo stimato in circa tre metri prima di ricadere sull’asfalto. Per alcuni istanti è rimasta immobile; in seguito ha ripreso conoscenza. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali con aggiornamenti dettagliati sulle sue condizioni. Dinamica della caduta sulla Cipressa: cosa è successo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente shock per la campionessa italiana. Un volo di oltre 3 metri!

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