All’alba di oggi un incendio si è sviluppato all’interno di un cantiere nautico situato in via Vicinale Nanni a Gallipoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e di accertamento. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali feriti o cause dell’incendio.

Un incendio si è sviluppato all'alba di oggi all’interno di un cantiere nautico di Gallipoli situato in via vicinale Nanni. L’incendio ha coinvolto una decina di imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 6 e gli 8 metri che si trovavano nell'area esterna della struttura. Sul posto i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento, le quali hanno consentito di evitare la propagazione delle fiamme a un capannone adiacente di circa 400 metri quadri, al cui interno erano presenti ulteriori imbarcazioni e materiali infiammabili. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti volti a comprendere se il rogo, come sembra dalle prime indagini, sia di natura dolosa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incendio in un cantiere nautico: e arrivano anche i carabinieri

Articoli correlati

Riparazioni e rimessaggio barche, ma è tutto abusivo: cantiere nautico sequestrato a PozzuoliLa scoperta è stata effettuata dalla Polizia Municipale, nell'ambito di controlli congiunti con carabinieri, polizia e Guardia Costiera.

Leggi anche: Massa, incendio nella notte: muore un uomo, grave la moglie. Feriti anche 3 carabinieri

Tutto quello che riguarda Incendio in un cantiere nautico e...

Temi più discussi: Sassari: incendio nel cantiere dell'ex Turritania; L’incendio e il cantiere infinito. Nel palazzo del Comune anziani in rivolta: Siamo sequestrati in casa; Porto Torres: incendio all'interno di un container il cantiere del terminal passeggeri in via Cristoforo Colombo; Doppio incendio, dopo la devastazione si cercano le cause: i tecnici Nia in sopralluogo alle palazzine Ater e al cantiere navale.

Rogo divampato all'alba di oggi presso un cantiere sito in via Vicinale NanniAll'alba di oggi, sabato 21 marzo, presso un cantiere nautico di Gallipoli è scoppiato un incendio che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale. leccesette.it

Gallipoli, incendio nel cantiere navale: nove imbarcazioni distrutte dalle fiamme. L’ipotesi dolosaIl rogo si è sviluppato in via Vicinale alla periferia della città, partendo dal rimessaggio Nautic center. I vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme ... bari.repubblica.it

Tragico incendio deflagrato in uno stabilimento automobilistico della Corea del Sud. Il primo bilancio indica 11 morti e 60 feriti con circa 3 dispersi. Le autorità non hanno ancora rivelato le cause dell’incendio, che si è propagato rapidamente. Un testimone ha facebook

E' in corso un incendio boschivo a S. Martino del Monte a S. Colombano x.com