inaccettabili le istituzioni si mobilitino

Un consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione per fare il punto sulla situazione dei collegamenti ferroviari e stradali tra Siena e Firenze, concentrandosi sugli investimenti attuali e pianificati. La richiesta invita le istituzioni a intervenire e assumersi le proprie responsabilità per migliorare le infrastrutture tra le due città.

Fare il punto sullo stato dei collegamenti ferroviari e stradali tra Siena e Firenze e sugli investimenti in corso e programmati: è questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata dal consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico Simone Bezzini. "Da anni manca una forte mobilitazione riguardo alle infrastrutture che collegano Siena a Firenze. E’ necessario avere un quadro aggiornato degli investimenti e degli interventi, sia in corso che programmati, che riguardano la linea ferroviaria Siena-Empoli-Firenze e il raccordo autostradale Siena-Firenze". "Dopo la conferma del raddoppio Empoli-Granaiolo e dell’elettrificazione tra Empoli e Siena -prosegue- si era aperto un confronto con la ministra De Micheli per completare il raddoppio anche nel tratto Poggibonsi-Siena, ma con il cambio di Governo tutto si è fermato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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