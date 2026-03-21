In un’epoca dominata dai creativi, si osserva la scomparsa del genio come figura distintiva. Si discute se l’intelligenza artificiale possa rappresentare una soluzione o una sostituzione in questo scenario. Tra i segnali di cambiamento, si nota un tono mesto che accompagna la fine del tradizionale concetto di genio come tipologia umana.

Tra i vari rintocchi a morto a cui quest’epoca ci sta via via abituando va registrato anche quello, assai mesto, che accompagna la morte del genio quale tipo umano. Morte parallela o forse antecedente o susseguente a quella hegeliana dell’Arte. In fondo è una scomparsa ben paradossale in un mondo di creativi di massa ossia di creatori di contenuti per i contenitori vuoti dei social. E’ come se la creatività, un tempo verticale, inclinasse all’orizzontale: non più concentrata in pochi, con intensità massimale, ma spalmata radamente su troppi come li appellava Nietzsche. Una genialità massificata con caratteri specifici (alta scolarizzazione; facile accesso alla conoscenza e all’espressività; massimo agio pedagogico verso le proprie inclinazioni etc. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In un mondo di creativi è scomparso il genio. Urge forse affidarsi all’AI?

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