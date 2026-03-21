In primavera, il bracciale cuff torna a essere protagonista del look e si indossa sopra le camicie, rompendo una regola non scritta della gioielleria che da decenni suggerisce di indossarlo sulla pelle nuda per attirare l’attenzione. Ora, questa tendenza si afferma come una scelta diversa, che permette di valorizzare i accessori anche sopra i capi di abbigliamento.

Per decenni abbiamo ubbidito a una regola non scritta della gioielleria: per farsi notare, un bracciale ha bisogno della pelle nuda. Ma lo stile, si sa, dà il meglio di sé proprio quando decide di disubbidire. Possiamo ufficialmente dire addio ai polsini arrotolati; il vero gesto sovversivo di stagione, quello capace di infondere un’attitude sartoriale a un look basico in tre netti secondi, è stringere un bracciale cuff rigido e scultoreo direttamente sopra la manica della camicia. L’ascesa (e grande ritorno) del bracciale cuff. Il bracciale cuff (o bracciale a fascia rigida) non è una novità assoluta, ma il modo in cui lo stiamo re-immaginando oggi gli conferisce un’allure tutta nuova. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - In primavera il bracciale cuff ti rifà il look e si indossa sopra la camicia

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