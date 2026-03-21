In piazzale Kennedy Al Centro anziani burraco e sostegno

Da ilgiorno.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazzale Kennedy è stato inaugurato il nuovo Centro anziani di Varese, che si compone di due aree distinte. Da un lato si trova il Centro diurno integrato destinato a ospitare persone più fragili, mentre dall’altro spazio è dedicato ad attività ricreative con un’attenzione alla socializzazione aperta a tutti. All’evento ha partecipato anche un gruppo di persone che ha preso parte a una sessione di burraco e a momenti di sostegno.

Taglio del nastro in piazzale Kennedy per il nuovo Centro anziani di Varese. Uno spazio che si divide in due distinte aree: da un lato il Centro diurno integrato che accoglie le persone più fragili e dall’altro lo spazio ricreativo, con una vocazione sociale aperta a tutti. Presenti all’inaugurazione il sindaco Davide Galimberti con la sua Giunta, gli onorevoli Maria Chiara Gadda e Alessandro Alfieri, il consigliere regionale Samuele Astuti e i consiglieri comunali Michele Di Toro e Simone Longhini. "Un nuovo spazio moderno, accessibile e più che mai dinamico – ha sottolineato Galimberti – per dare supporto alle persone anziane più fragili e al tempo stesso l’opportunità ai più attivi di avere un luogo bello e funzionale dove costruire relazioni, favorire attività sociali e culturali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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