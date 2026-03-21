Ieri, nella città, migliaia di persone hanno partecipato alle celebrazioni per la fine del Ramadan. Il quartiere San Giuseppe si è riempito di visitatori fin dal mattino, tra colori vivaci e momenti di festa, creando un’atmosfera di grande afflusso e socialità. Durante la giornata si sono susseguite diverse attività, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. Grassetti ha posto domande sulla gestione della palestra locale.

Erano in migliaia ieri in città a festeggiare la fine del Ramadan: il quartiere San Giuseppe già in mattinata era un brulicare di persone, colori e convivialità. Ma a qualcuno non è andato giù l’assembramento all’interno della palestra Carbonari tanto da aver allertato le forze dell’ordine chiedendo la verifica del rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi pubblici, specie alla luce della maggiore attenzione seguita alla tragedia di Crans Montana. Il consigliere comunale Antonio Grassetti per Fratelli d’Italia ha subito presentato una domanda d’attualità che sarà discussa martedì prossimo in Consiglio. "Illustrissimo sindaco - si legge nel documento - nella giornata di venerdì 20 marzo è stata celebrata a Jesi l’ "Eid al Fitr", la festa che segna la fine del digiuno del Ramadan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In migliaia per la fine del Ramadan. Grassetti interroga sulla palestra

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